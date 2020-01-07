أبراج الثلاثاء 7/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٧/ ١: كاسب ناجح وطموح، يتمتع بالحيوية والنشاط لا يطيق عملا غيركامل، يتمتع بالاستقلااية والطموح لشغل مناصب عليا، يحب باخلاص ويطالب بالمعاملة بالمثل دائما، لبق بتعامله مع الاخرين وكربم وطموح، صريح وصادق ووفي ومخلص ولا يحب ان ينتقده احد،تحمل لك السنة بعض المتاعب، قد تعاكس الافلاك احلامك وتوقعاتك لكن من الشهر الثاني تتولد لديك مفلجآت جيدة، تفاهم حولك، تجد حل للسلبية تجاهك، شعور بالمحبة والطاقة الايجابية وتكلف بمهمة خاصة اذا كنت تعمل بمجال فني او تربوي

الحمل: القمر بالجوزاء يدعمك ويؤمن لك نجاح منقطع النظير ومكافاة على جهود سابقة، توقع عقد وتفتح ملف جديد وتبادر لمشاريع للمرة الاولى، زيارات جيران واخوة واخوات نظم وقتك، العلاقات كثيرة والحركة كثيرة وحاسم على صعيد حياتك العاطفية

الثور: كن متأنيا قد تختلط عليك الامور وتترد بالامور المالية، تمسك بمبادئك ولا تغير قناعاتك لانك اليوم تحصل على امور مالية ومكاسب وتلعب دور ايجابي بخياراتك وتعزز شعبيتك ويستجيب الاخرون لرغباتك، تتحر من قيد وترتبط بعمل جديد، موافقة او حصول علىى موافقة مادية

الجوزاء: اذا اردت المبادرة والقيام بجديد فافعل لان القمر وصل لبرجك، تتكل الحظ، تقوم بمساعيك بنفسك، نتائج إيجابية وتتاح لك الفرص

السرطان: تشنجات وصعوبات وتتنقل بين الشان العاطفي والعائلي والمهني، تجنب ردات الفعل السريعة وخاصة اذا حاول احد استفزازك او حرق اعصابك، تكيف لتكون الفترة المناسبة، التروي ضروري جدا بسبب انفعال وغضب، تحتاج للراحة والهدوء

االاسد: راهن على هذا اليوم من اجل ايجاد حلول لمشاكل سابقة، اتكل على الاصدقاء، يأخذك الحنين للماضي وتعاود عيشلحظات سابقة، يطرا ما يجعلك تبحث بقضية انتماء او اصدقاء، علاقاتك اليوم بالغداء والعشاء

العذراء: تحتاج للتخلي عما يسبب لك الخسارة وكل ما يجب ان تتخطاه الان، انتبه مرحلة جيدة للحصول على سلفة او تمويل او تخطيط لشراء منزل او عقار، فواتير او استحقاقات او مرافقة مريض، حاول التغلب على من يحاول عرقلتك، خفف من المغامرات

الميزان: يساعدك الفلك بايجاد قاسم مشترك، تجتاز العقبات وتلائمك الظروف للحركة والسفر والتواصل والبيع والشراء، اذا اردت المبادر والرهان على جديد فافعل لان نهارك فيه حركة وتواصل وسفريات لمصلحتك، ارباح من خلال بيع او شراء

العقرب: يوفر لك بعض الفرص ويبارك بمبادراتك، لا تتاخر بالاستفادة من بعض المناسبات، وعوود واستثمارات ولقاءات وتجارة، تطمئن لوجودك بمنزلك بعيدا عن الضغوطات، يلائمك هذا اليوم للتغيير والمصالحات بعد يومين من المعاكسات

القوس: حاذر من بعض التوتر واللعب فهذا اليوم معاكس ويقلل من قدراتك على المواجهة، في هذه الاثناء يأتيك دعم لكن توفر بعض الفرص، لا تتاخر من الاستفادة في بعض المناسبات، القمر بالجوزاء انتبه من بعض التشنجات، تستفيد من بعض الاوضاع الملاىمة بالعمل لتمارس تاثيرك على الشركاء العاطفين او العمليين

الجدي: تشعر بالتعب، تخف الهمة، ترمي سلاحك، او تضعه جانبا، وتتوقف عملية كانت منطلقة، تمر بأقسى الاوضاع، تتاح لك فرص جديدة، تنقل من مكان لمكان، وجود القمر بالجوزاء يساهم بزعزعة اوضاعك مما يؤدي الى تسويات وبامكانك طلب المساعدة

الدلو: ينتقل الحظ لمحالفتك من مكان لآخر ويحصل معك تغيرات ومستجدات لم تتوقعها لان اليوم للتغيرات وانتقال لمعبر آخر، تطرق باب بعض المغامرات الشجاعة وتجرؤ على عرض بعض المشاريع على جهات فاعلة، حركة تواصل على صعيد مهني او عائلي

الحوت: تحصل على حدث استثنائي، عواطفك قد تقع في مشكلة عائلية او مفاجأة عاطفية حاذر من بعض التشنجات والمخططات، يطرا تأجيل على صعيد مهني او عائلي، فكر بمساعدة العائلة وحل المشاكل معها، لديك تصليحات واعطال