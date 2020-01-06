"الجيش الوطني الليبي" يسيطر بالكامل على مدينة سرت

جهينة نيوز:

أعلن متحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة الكاملة على مدينة سرت.

وذكر الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين أنه سيطر على مدينة سرت الساحلية في تقدم خاطف.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري "قرر القائد العام بضربة استباقية تم تخطيط لها بشكل جيد وتم تنفيذ في خلال ثلاث ساعات كنا في قلب مدينة سرت".

وتابع "طالما وضعنا لها (سرت) عدة خطط عسكرية.. وأجلنا العمليات حتى لا تقع سرت ضحية للنزاعات المسلحة".

وذكر الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين أنه تقدم صوب مواقع محيطة بمدينة سرت في محاولة للسيطرة عليها.

ومن شأن السيطرة على سرت أن تمنح حفتر مكسبا مهما من الناحية الاستراتيجية، حسب "رويترز".