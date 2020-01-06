القوات الأمريكية تخطر الجيش العراقي برسالة رسمية ببدء إجراءات الخروج من البلاد

الإثنين, 6 كانون الثاني 2020 الساعة 22:07 | سياسة, عربي

القوات الأمريكية تخطر الجيش العراقي برسالة رسمية ببدء إجراءات الخروج من البلاد

جهينة نيوز:

أبلغ الجيش الأمريكي السلطات العراقية برسالة رسمية اتخاذه إجراءات الخروج من البلاد نزولاُ عند طلب البرلمان العراقي ورئيس الوزراء .

وورد في الرسالة الأميركية ، أن " قيادة قوة المهام المشتركة ستقوم بعملية إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة " و" من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن ".

و تضمنت الرسالة : "خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد".

وأكدت الرسالة " أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف الإزعاج للعامة، لهذا ستتم تنفيذ المهمات خلال ساعات الليل ".


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