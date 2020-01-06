الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة ويهدم منزلا

الإثنين, 6 كانون الثاني 2020 الساعة 19:44 | سياسة, عربي

الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة ويهدم منزلا

جهينة نيوز:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة وهدمت منزلاً فلسطينياً.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً فلسطينياً.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.


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