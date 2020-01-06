"كتائب حزب الله": اذا فرض ترامب عقوبات على العراق فسنعمل مع الأصدقاء على منع تدفق النفط الخليجي

جهينة نيوز:

هددت كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق.

وقال المسؤول الأمني في الكتائب أو علي العسكري في تصريح صحفي ، "إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات إقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وأضاف "أما القواعد الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

وكانت "كتائب حزب الله" قد دعت في وقت سابق، الأجهزة الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية في عموم البلاد.

وقال قائد العمليات الخاصة لدى الكتائب: "على الأخوة في الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 يناير".

وأضاف: "على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية للغزاة".

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي