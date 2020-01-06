عبد المهدي: القوات الأمريكية موجودة بقرار عراقي وانسحابها بقرار عراقي أيضا

الإثنين, 6 كانون الثاني 2020 الساعة 17:32 | سياسة, عربي

عبد المهدي: القوات الأمريكية موجودة بقرار عراقي وانسحابها بقرار عراقي أيضا

جهينة نيوز:

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة العراقية لا تقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وفي بيان لمكتب عبد المهدي نقله موقع السومرية نيوز قال خلال لقائه السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو اليوم: “الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها بقرار عراقي أيضا”.

وبحسب البيان أشار عبد المهدي إلى أن الصين شريك قوي ومهم للعراق وأعرب عن شكره لمواقف الصين الإيجابية تجاه بلاده في مجلس الأمن ودفاعها عن حقوق العراق في المحافل الدولية.

بدوره أكد السفير الصيني أن بلاده تدعم العراق بقوة وتولي اهتماما لتطور العلاقات معه.

وكان مجلس النواب العراقي صوت أمس بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الامريكية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى فيما أعلن عبد المهدي أن المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب طرد القوات الأجنبية من البلاد.


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