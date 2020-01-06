وزير الاعلام: أمريكا تغتال كل من يقاتل صنيعتها "داعش" والرد سيكون قاسما كقاسم سليماني

جهينة نيوز:

أكد وزير الإعلام عماد ساره أن الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال الحاج الفريق قاسم سليماني ومهدي المهندس ورفاقه لايمكن وصفها إلا بأنها إرهاب الدولة المنظم لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنادي دائما باحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحقوق الإنسان وهي أول من يخترق ذلك.

وأشار وزير الإعلام في تصريح للصحفيين خلال تقديمه واجب العزاء باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس وكوكبة من رفاقه المقاومين في مبنى السفارة الايرانية بدمشق اليوم الى أن الولايات المتحدة قامت مباشرة بتشغيل ماكينتها الإعلامية من أجل تشويه الحقائق وقلب المفاهيم والتضليل حيث حاولت ترويج معلومة استهداف الفريق سليماني لأنه كان الإرهابي الأول في العالم ولكنها تجاهلت أن سليماني كان يحارب داعش وجبهة النصرة والفكر الوهابي الإرهابي التكفيري وعلى ما يبدو ان الولايات المتحدة الامريكية تقوم باغتيال كل من يقاتل صنيعتها "داعش".

واشار الوزير الى أن هذا الاغتيال كان الهدف منه النيل من محور المقاومة ولكن هذا المحور سيزداد قوة ومنعة فالشهادة بالنسبة لنا تعني انتصار والرد سيكون قاسما كقاسم سليماني.