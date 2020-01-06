ممثلاً للرئيس الأسد… اللواء مملوك يشارك في مراسم تشييع الشهيد الفريق سليماني

جهينة نيوز:

ممثلاً للسيد الرئيس بشار الأسد شارك اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في مراسم تشييع الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ورفاقه التي جرت اليوم في طهران بحضور قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس حسن روحاني وكبار المسؤولين وبمشاركة ملايين الإيرانيين.

ونقل اللواء مملوك تعازي الرئيس الأسد إلى الإمام الخامنئي باستشهاد الفريق سليماني الذي وقف إلى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وداعميه ودافع عن قيم الحق والكرامة ضد العدوان والهيمنة.

وشكر الإمام الخامنئي الرئيس الأسد على مشاعره النبيلة وتعازيه الصادقة باستشهاد الفريق سليماني ورفاقه الذي سيعزز نهج المقاومة وإنجازاتها الاستراتيجية في المنطقة مؤكدا للواء مملوك استمرار التنسيق بين البلدين حتى القضاء على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.

وشارك في مراسم التشييع كل من الدكتور عدنان محمود سفير الجمهورية العربية السورية في إيران واللواء صالح العلي نائب رئيس هيئة الأركان والوفد المرافق.