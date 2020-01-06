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بالفيديو..بكاء مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي و هو يؤدي الصلاة على جثماني قاسم سليماني و أبو المهدي المهندس في طهران
الإثنين, 6 كانون الثاني 2020 الساعة 14:53 |
سياسة
,
عالمي
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