مستشار الخامنئي: أمريكا ستواجه "فيتنام" أخرى إن لم تغادر المنطقة

جهينة نيوز:

أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى الايراني آية الله علي الخامنئي اليوم الاثنين أن "أمريكا ستواجه فيتنام أخرى إن لم تغادر المنطقة".

وفي كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرافقيه في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، قال ولايتي، إن "الامريكيين ارتكبوا حماقة في استهداف الشهيد قاسم سليماني وعليهم مغادرة المنطقة والتجارب دللت على هزيمتهم باستمرار في مواجهة خطط ايران وجبهة المقاومة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "رغم صراخ الرئيس الأمريكي "الغبي"، فإن إيران ستتصرف بطريقة تجعل أمريكا تندم، وستواجه فيتنام أخرى إن لم تغادر قواتها المنطقة"، معتبرا سليماني بمثابة محور المقاومة في أحداث اليمن والعراق وسورية.

وقال إنه "لولا شجاعة سليماني، لكانت بغداد قد سقطت في أيدي داعش، ودمشق في أيدي المتطرفين السلفيين"، منوها إلى أن الجميع كانوا يشعرون بالقلق إزاء ما سيحدث في كركوك واحتمال انفصالها عن العراق، لكن خطط الراحل سليماني ساهمت في عودتها إلى العراق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.