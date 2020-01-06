الذهب يرتفع لأعلى مستوى في سبعة أعوام

جهينة نيوز:

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة الي 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 بالمئة إلى 1577.20 دولار.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 بالمئة إلى 2015.24 دولار.

وتقدمت الفضة 1.9 بالمئة إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 بالمئة الي 987.82 دولار.