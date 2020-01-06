قداس إلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق

جهينة نيوز:

أقيم قداس إلهي في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بدمشق اليوم احتفاء بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام ترأسه المطران أرماش نالبنديان مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها.

وألقى المطران نالبنديان عظة العيد التي تضمنت رسالة صاحب القداسة الكاثوليكوس كاريكين الثاني كاثوليكوس عموم الأرمن بمناسبة عيد الميلاد المجيد التي تتلى في جميع الكنائس الأرمنية في أرجاء العالم.

وأشار المطران نالبنديان إلى المعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد المجيد داعيا إلى الاقتداء بالسيرة الجليلة التي كرسها السيد المسيح رسول المحبة والسلام في سبيل خلاص البشرية من رجس الخطايا وتعميم مبادئ المحبة والخير والعدل والسلام بين الناس أجمعين.

واستنكر المطران نالبنديان الحرب الإرهابية على سورية مؤكدا أن سورية ستبقى دائما منارة للأمم في تعزيز روح التآخي وأن وعي أبنائها سيظل الضامن الأكبر لخروجها منتصرة في مواجهة الفتن والمؤامرات.

ودعا المطران نالبنديان إلى جعل هذا اليوم المبارك لتثمين القيم التي تملأ الحياة وللإضاءة على النعم التي منحنا إياها الله تعالى ولإدراك أهميتها وضرورتها.

وختم كلمته بالدعاء إلى الله تعالى أن يمنح السلام لسورية ولجميع المواطنين في العالم بأسره كما توجه بالتهنئة والتمنيات القلبية إلى السيد الرئيس بشار الأسد وإلى ضمانة السلام في وطننا الجيش السوري البطل.‏