الاتصالات تعلن عن جهوزية منظومة الدفع الالكتروني والوزارات التي ستنضم لها!

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الاتصالات أن كل من وزارات النقل و الكهرباء والموارد المائية ستنضم لمنظومة الدفع الالكتروني .

وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد عرضاً عن منظومة الدفع الإلكتروني .

وأكد الخطيب أن المنظومة باتت جاهزة، مبيناً أنه تم وصل الشركة السورية للاتصالات لهذه المنظومة ليصار إلى تحصيل فواتير كل من الهاتف الثابت والإنترنت عن طريق الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع المصارف المتصلة بالشركة السورية للمدفوعات.

كما لفت الوزير إلى أنه ستنضم لهذه المنظومة قريباً كل من وزارة النقل ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية .

وكان مدير الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك أعلن بحسب ما نشرت وكالة سانا أنه سيتم تطبيق آلية الدفع الالكتروني خلال الربع الأول من 2020 ، لافتاً إلى وجود تطبيقات خاصة بالاعتماد على حسابات المواطنين البنكية كما ستوفر عدة مصارف في سوريا قنوات ليتمكن المواطنين من الوصول لتلك الخدمة منها عبر الهاتف النقال.