برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العام العشرين لاتحاد المعلمين العرب بدمشق

جهينة نيوز:

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد انطلقت اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق فعاليات المؤتمر العام العشرين لاتحاد المعلمين العرب تحت شعار “بالصمود والمقاومة يتعزز دور المعلمين العرب في حماية الهوية القومية لمواجهة التحديات حتى التحرير والانتصار” بمشاركة وفود من 13 دولة عربية.

ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام واقع العملية التربوية والتعليمية في الوطن العربي والسبل الكفيلة بتطويرها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها إضافة إلى علاقات التعاون بين أعضاء الاتحاد وانتخاب أمانة جديدة عامة للاتحاد.

ويرافق المؤتمر حملة تشجير بعنوان “غرسة وفاء” وافتتاح مركز بناة الأجيال الطبي بالمزة إضافة إلى عرض أفلام وثائقية.

وكان المؤتمر التاسع عشر لاتحاد المعلمين العرب عقد بدمشق في شهر أيار من عام 2015 تحت عنوان “بالعلم والعمل والإيمان نبني مشروعنا القومي ونصنع الإنسان”.