إيران تودع الشهيد سليماني بجنازة مليونية

جهبنة نيوز:

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، انطلاق مسيرات مليونية من عدة محاور في العاصمة، للمشاركة بمراسم تشييع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ورفاقه.

ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الإسلامية مرددين شعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وأعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في طهران حيث تقام مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني فيها وسوف ينتقل جثمانه إلی مسقط رأسه كرمان، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وصلى خامنئي صلاة الجنازة على جثمان سليماني ومرافقيه في جامعة طهران.

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.