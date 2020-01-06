يابانية تحتفل بعيد ميلادها الـ117 وتسجل رقما قياسيا

الإثنين, 6 كانون الثاني 2020 الساعة 11:34 | مجتمع, أخبار المجتمع

يابانية تحتفل بعيد ميلادها الـ117 وتسجل رقما قياسيا

جهينة نيوز:

احتفلت اليابانية تاناكا بعيد ميلادها الـ117 يوم أمس الأحد 5 كانون الثاني بدار لرعاية المسنين جنوب اليابان.

اليابانية المعمرة سجلت رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأرقام القياسية بإحتفالها بعيد ميلادها الـ117، بإعتبارها الأكبر سنا في العالم.

وتناولت تاناكا قطعة من كعكة ميلادها وسط حضور عدد من القائمين على موسوعة "غينيس" بالإضافة لأشخاص من دار الرعاية، بحسب مانقل موقع "usnews" الأمريكي.

وبحسب الموسوعة فإن تاناكا، سجلت في العام الماضي رقما قياسيا بوصولها لعمر 116 عاما و 66 يوما في 9 آذار.

وبحسب الموسوعة فإن اليابانية ولدت في عام 1903، وتزوجت في عام 1922 وأنجبت 4 أطفال وتبنت مع زوجها ولدا خامسا


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