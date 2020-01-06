قائد فيلق القدس الجديد: سنقاتل لإخراج أمريكا نهائيا من المنطقة بعد استشهاد سليماني

جهينة نيوز:

أكدت وسائل إعلام حكومية، اليوم الاثنين، إن القائد الجديد لفيلق القدس في إيران، إسماعيل قاني، قال إنه يهدف لاستئصال شأفة الولايات المتحدة من المنطقة بعد استشهاد قائدها قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

ونقلت الإذاعة الحكومية عن إسماعيل قاني قوله، قبل مراسم تشييع سليماني في العاصمة طهران، "نعد بمواصلة طريق الشهيد سليماني بنفس القوة.. والتعويض الوحيد لنا هو إخراج أمريكا من المنطقة"، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمس الأحد، "برد كبير" على إيران إذا ثأرت طهران لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين، أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، لأن إيران حسب زعمه قتلت أمريكيين. مضيفا أن إدارته "قد تدرس" نشر معلومات مخابراتية تتعلق بعملية قتل سليماني.