ترامب يهدد "برد كبير" إذا ثأرت إيران لاغتيال قاسم سليماني

جهينة نيوز:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، "برد كبير" على إيران إذا ثأرت طهران لاغتيال قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، لأن إيران قتلت أمريكيين. مضيفا أن إدارته "قد تدرس" نشر معلومات مخابراتية تتعلق بعملية قتل سليماني.

وقال ترامب للصحفيين: "مسموح لهم بقتل مواطنينا، مسموح لهم تعذيب وتشويه مواطنينا، يُسمح لهم باستخدام القنابل التي تزرع على الطرقات وتفجير مواطنينا. ويجب عينا ألا نلمس مواقعهم الثقافية؟ هذا لا يعمل. لا يصح هكذا" ، وفقا للمكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وأضاف ترامب: "إذا حدث ذلك "الهجوم الإيراني"، فإنه قد حدث. وإذا فعلوا شيئًا، فسيكون الرد كبيرًا" حسب تعبيره.

ودعت مجموعة دول "إي3" المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

وشددت الدول الثلاث على أهمية وقف تصعيد التوتر في العراق وإيران وأكدت على التزامها بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وفقا لرويترز.

هذا وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد أمس الأحد، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد. مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.