أبراج الاثنين 6/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٦/ ١: سيف ذو حدين، مراقب يقاوم الشك، يثبت الثقة بنفسه، يشتغل على نفسه، يهتم باراء الاخرين، عاقل وحكيم بالفطرة، نظرة واقعية ورزينة، صبور على المصاعب، يحب التنقل، سنة مميزة ورائعة، تنتهي من فترة الاحباط والتقلب التي مررت بها، فرص جديدة تشعر بقدرة على مجابهة الحياة، تخرج من وضع متأزم، تحقق المبتغى وتسدد ديونك، فرصة لتغيير كبير، تستعيد صداقاتك القديمة بعد وقت من العزلة، تغيير اقامة

الحمل: جرب من الصباح ان تعمل نظرة سريعة على امورك المالية، لانه نهارك يحمل فرصة مالية، حاول ان تبدأ بتنفيذ قراراتك السابقة التي لها اثر على اوضاعك المالية، مناسب كي لا تحتار بالمصروف، اضبط ميزانيتك، حتى تحصل على هدية او مكسب يفرحك

الثور: تتحرر من معاكسة، تستعيد بسرعة هدوءك وتسيطر على الاوضاع وحيويتك، قد لا تكون مرتاحا باليومين الماضيين لكن اليوم تتغير بصورة مفاجئة وايجابية وتطوي بعض الصفحات، تبدو واثقا من نفسك، تتخلى عن الافكار السوداء والمبادى المتزمتة، القمر ببرجك يعطيك طاقة ونشاط

الجوزاء: تضطر لرفع صوتك، او تعترض على وضع وتثور لبعض الاعتبارات، انتبه من بعض الأفخاخ، يجب مقاومة التعب والانتظار لتنتصر على كل الاعتبارات، تفادى النوايا السيئة والعروض الواهية، تكتم امر وتخفي سر وتتأقلم، نهار بطيء

السرطان: تنجح وسط مجموعة تكون مميز، تشعر بوجود الأصدقاء، فيك مزايا الارادة وحسن التصرف وتفرح لمعطيات ومستجدات، تلتقي بمحبين وتقوم بلقاء معهم ولبي دعوة، كل ما تفعله اليوم يؤثر على حياتك بالغد، نهار اجتماعي

الاسد: تتعرض لبعض المفاجآت المباغتة، مشكل قديمة تعود للظهور، نهار متعب على صعيد عمل، تشعر ببعض العرقلة، ابتعد عن التحديات، تجنب المشاكل مع مسؤول او مدير او مشرف عليك، كن ديبلوماسي جدا هذا اليوم، فرصة عمل

العذراء: الأجواء إيجابية في الإجمال، خفف ضغط، نهار للمصالحة، تقوم بمبادرة ايجابية، تنقلب الاوضاع تتسوى الامور تلقائيا، تراجع حساباتك، يوم واعد جدا، معاملات واستقبال زوار من بعيد

الميزان: الوضع أفضل، فترة مميزة للتغيير، تناقش شأن مالي مشترك، نهار فيه خير، تتخلص من بعض التعقيدات، تبدل ومضاعفة واستقصاء، تزيل أي التباس، ترجع من سفر، امورك مرتبطة بتوجهات فيها امور مالية وحركة، مرافقة مريض للبعض

العقرب: تعيش تناقض وتشعر بشيء من الاضطراب، يمدحك البعض وتسمع كلام سيء من البعض الاخر، قد لا تعرف كيف تتصرف تحتاج لشريك عاطفي بالقرب منك، خفف من هواجسك ولا تنسى اعمال كثيرة بانتظارك، لا تعش التناقض او حالة شكوك مع الشريك، افتح عيناك

القوس: خفف وتيرة، انتبه لصحتك، لا تجازف بأي مجال، تجنب المواجهات مع الآخرين وكن متكتم، لا تتسرع بإنجاز أعمالك، اقنع الآخرين بمخططاتك، تصادف تأييد او قبول وتأجيل، مهمة تحرص عليها اليوم الى ما بعد، حاول أن تعمل اليوم حتى تصل لأهدافك، تنقل وتراكم أعمال، خذ قسطا من الراحة، نهار مضغوط

الجدي: يوم محظوظ ومرتاح من الصباح لتعالج مشاريعك، نهارك جيد في اطار التسلية بعيدا عن الجدية، كن عاقل ولا تتسرع باي قرار، يحمل لك نهارك اوضاع جيدة وبعض الاعمال والمفاجآت السريعة، انت مسؤول عن بعض التغييرات المفاجئة، انتبه لسلامتك ولا تثر المشاكل العاطفية لان اليوم فيه خبر جيد للاولاد او تغيير مكان اقامة

الدلو: تشهد فترة صعبة تحمل توتر في المحيط المنزلي، تعيش تناقضات ونزاعات وانفعالات وردات فعل، للبعض اذا كان لديكم عملية بيع او شراء لا تقدموا عليها، فترة تحمل ضغط على صعيد مهني او شخصي، انتبه من الالات الحادة، مشغول بالبيت

الحوت: يجب ان تكون علاقتك بالمقربين جيدة وخاصة مع الاخوة، الاجواء مريحة، تبدو نشيطا ومندفع نحو الطرف الاخر، تسير امورك على خط مستقيم، نهار يخبئ لك سفرة قصيرة نهار ليس فيه ملل، تكثر الدعوات والاجتماعات