اجتماع عاجل للناتو غدا الاثنين لبحث الأزمة في غرب آسيا

جهينة نيوز:

قال مسؤول في الناتو إن ممثلي بلدان الحلف سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم الاثنين في بروكسل، لبحث الوضع في الشرق الأوسط إثر استشهاد اللواء قاسم سليماني.

ودعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف لعقد هذا الاجتماع بعد مشاورات مع الدول الأعضاء.

وفي العادة يعقد ممثلو الحلف اجتماعات دورية، لكن الاجتماع العاجل يوم الاثنين تقرر في أعقاب قرار الحلف يوم السبت تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لما يسمى محاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام "التدريب والدعم" للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قواته.

جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بحثا هاتفيا الأوضاع في العراق على خلفية اغتيال الشهيد سليماني.