الخزعلي مخاطبا الامريكان: انسحاب قواتكم طوعيا من العراق لن يعفيكم من دم الشهداء

جهينة نيوز:

اكد الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاحد، ان الجيش العراقي الذي سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه لا يحتاج الى جيش امريكي لتدريبه، فيما خاطب الامريكان بالقول "انسحاب قواتكم طوعيا من العراق لن يعفيكم من دم الشهداء".

وقال الخزعلي في كلمة له مساء اليوم، ان "هناك من يقول ان انسحاب القوات الامريكية بمجال التدريب يمكن ان يضر بقدرة القوات الامنية العراقية على مواجهة داعش والقيام بواجبها، ونقول لهم انتم الذين استطعتم بجهودكم اكبر قوة ظلامية وهي داعش على ارض العراق بدون ان يقاتل احد معكم وعندما كان داعش في عز قوته، وانتم القادرون يقينا على معالجة الجيوب التي يتخفى فيها ويختلف فيها، ويحاول ان يستغل الفرصة، وانتم قادرون على ذلك وبجدارة، انتم محل ثقة العراقيين ونحن جميعا معكم".

واضاف "انا على يقين ان خروج القوات الامريكية التي ثبت ان اكبر همها هو التدخل بالشأن العراقي ووضع العراقيين امام القوات الامنية وايحاد الخلل في الاعتداء على القوات العراقيين ولم يكن همها مساعدة العراق في قتال داعش، فهؤلاء الذين يدعون بأنهم يدربون الجيش العراقي، هذا الجيش الذي سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه لا يحتاج بتاريخه الحافل الى جيش امريكي هزم على ارض العراقيين في ان يقوم بتدريبه".

واكد ان "خروج القوات الامريكية فانا اعتقد لن يزيد الوضع الامني الداخلي الا تماسكا اذا توحدنا جميع في دعم الاجهزة الامنية".

و خاطب الادارة الامريكية قائلاً "ان انسحاب قواتكم من العراق اذا كان طوعيا ودون دم فأن هذا لن يعفيكم من دم الشهداء".

وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

و في سياق متصل اشاد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، بالبرلمان الذي اثبت انه على مستوى المسؤولية لاتخاذ القرارات المهمة، فيما اشار الى ان النواب الذين لم يحضروا لجلسة اليوم سجلوا موقفاً غير مشرف في تأريخهم.

وقال ان "ما حدث في فجر يوم الجمعة الماضي كان حدثاً مهماً ومفصلياً وسيكون يقيناً علامة فارق في تاريخ العراق، بل تأريخ المنطقة وربما العالم حالياً"، ملبينا ان "ما حدث من جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، كان جريمة نكراء وكان انتهاك لكل الاعراف الدبلوماسية المعروفة، وكان حدثاً يقين سيكون له تأثيره القريب والمتوسط ولربما حتى البعيد".

واضاف "شاهدنا ان البرلمان استطاع ان ينعقد رغم انها كانت في ظروف خاصة وصعبة، ولكنه اخذ قرار مهم يعد من اهم القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي منذ انشاءه وحتى الان، وهذا القرار هو بالزام الحكومة العراقية بالخروج الفوري لكل القوات الاجنبية من اراض العراق"، معتبرا ان "هذا القرار يمثل احدى التداعيات التي حصلت وستحصل ويقينا ان القادم اكثر".

وتابع ان "البرلمان اثبت انه على مستوى المسؤولية لاتخاذ القرارات المهمة"، لافتا الى ان "النواب الذين لم يحضروا لجلسة اليوم سجلوا موقفاً غير مشرف في تأريخهم السياسي ام اعضاء البرلمان الذين حضروا سواء الذين صوتوا او لا هم لهم تحية منا".

وخاطب الخزعلي الشعب الامريكي والكونغرس الامريكي بالقول ان "رئيسكم ترامب الاحمق وقراراته الحمقاء لن يتسبب بصالحكم الا بالمزيد بالتهديد ولن يتسبب لجنودكم الذين وعد باعادتهم لبلدهم سالمين سوء القتل والجرح".