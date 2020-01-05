سقوط 3 صواريخ بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد.. وترامب يغرد..!

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة جديدة عبر تويتر، إن أمريكا سترد بشكل سريع وكامل إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.

وأضاف ترامب في تغريدته "هذه التصريحات الإعلامية هي بمثابة إعلام للكونغرس في حال هاجمت إيران إي شخص أو هدف أمريكي".

هذا وتعرضت السفارة الأمريكية في وقت سابق، للقصف ب 3 صواريخ كاتيوشا سقطت بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد

وبحسب المصادر، فقد أصيب مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأميركية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ