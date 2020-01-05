ماكرون يؤكد لترامب تضامنه الكامل مع الحلفاء

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره الأميركي دونالد ترامب "تضامنه الكامل مع الحلفاء"، داعياً ايران الى الامتناع عن أي "تصعيد عسكري من شأنه مفاقمة عدم الاستقرار الاقليمي"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية الاحد.

واورد البيان أنه "في ظل تصاعد التوترات في العراق والمنطقة، اعرب ماكرون أيضا عن قلقه حيال الانشطة المزعزعة للاستقرار التي مارسها فيلق القدس بقيادة الجنرال قاسم سليماني" الذي قتل الجمعة بضربة اميركية، و"ذكر بضرورة أن تضع ايران حدا لها الان".

وشدد ماكرون على "عزم فرنسا على العمل الى جانب شركائها الاقليميين والدوليين لتهدئة التوترات".

وكرر أن "الاولوية يجب ان تكون لاستمرار عمل التحالف الدولي ضد "داعش" في إطار الاحترام التام لسيادة العراق بهدف ضمان أمنه والاستقرار الاقليمي".

وكان البرلمان العراقي قد طالب الحكومة اليوم الأحد بـ"إنهاء تواجد" القوات الأجنبية في البلاد، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.