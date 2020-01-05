بالفيديو سيد المقاومة في حديثه عن القصاص العادل: حذاء قاسم سليماني بيسوى راس ترامب و القيادة الامريكية

الأحد, 5 كانون الثاني 2020 الساعة 21:33 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

أقام حزب الله احتفال تأبيني لشهداء العدوان الامريكي الذي استشهدف الفريق قاسم سليماني و المجاهد ابو مهدي المهندس و رفاقهم و تخلل الاحتفال التأبيني كلمة لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله.

و تداول ناشطون مشاهد من خطاب سماحته و من بين ما اثار الناشطين هو مقارنة حذاء قاسم سليماني برأس ترامب و كل القيادة الامريكية.

و قال سماحته انه لا يوجد شخصية امريكية يمكن الانتقام منها بوزن الشهيد قاسم سليماني, قائلاً: ان القصاص العادل يجب ان يكون من شخصية بوزن قاسم سليماني, متسائلاً مين يعني رئيس اركان الجيش الامريكي وزير الدفاع الامريكي قائد القيادة الوسطى ..؟ و شدد سماحته ان حذاء قاسم سليماني بيسوى راس ترامب و كل القيادة الأمريكية.


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