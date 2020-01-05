رداً على ترامب .. قائد الجيش الايراني: اميركا لن تتجرأ على ضرب 52 هدفا في ايران

جهينة نيوز:

اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي بان اميركا لن تتجرأ على ضرب 52 هدفا في ايران حسبما ادعى ترامب.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد على هامش مراسم احياء الذكرى الـ 25 لاستشهاد اللواء طيار منصور ستاري والتي جرت في قاعدة "الشهيد ستاري" الجوية، وفي الرد على سؤال حول كلام ترامب بان اميركا ستضرب 52 هدفا في ايران ردا على اي اجراء عسكري من جانب ايران، قال اللواء موسوي، انهم يطلقون مثل هذه التصريحات للحفاظ على ماء وجههم ازاء عملهم القبيح جدا وغير المبرر امام انظار الراي العام العالمي.

واضاف، انه في اي مواجهة محتملة، استبعد ان يتجرأوا على القيام بما هددوا به وسيتبين مستقبلا بمن سيتعلق العددان 5 و 2 .