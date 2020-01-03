اول بيان لـ بنك لبنان و المهجر بعد إقتحام فرع حلبا اثر نبأ اعلان افلاسه

جهينة نيوز:

تداول ناشطون مشاهد لاقتحام بنك لبنان و المهجر فرع حلبا شمال لبنان قبل يومين و ذلك بعد أنباء عن افلاس البنك المذكور و في اول تعليق للبنك صدر عن الإدارة العامة لـ"بنك لبنان والمهجر" البيان التالي:

"نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً غير دقيقة عن اقتحام فرع بنك لبنان والمهجر في حلبا بتاريخ 3/1/2020 من قبل مجموعة من المحتجّين، وفي هذا الصدد يهمّ إدارة بنك لبنان والمهجر أن توضح للرأي العام ولعملاء المصرف خصوصاً بأن هذه المجموعة دخلت إلى الفرع المذكور بالقوة ولم تفلح القوى الأمنية الموجودة في ضبط الوضع

ومن جرّاء ذلك، بقي الزبائن والموظفون محتجزين كرهائن لساعات طويلة قبل أن تضطر القوى الأمنية المدعومة بتعزيزات إضافية إلى التدخل لتحرير الزبائن والموظفين وأبقي على مدير الفرع رهينة داخل الفرع

وفي أثناء ذلك قام الخاطفون بتحطيم واجهات المصرف وبعثرة وتخريب بعض محتويات الفرع، متذرّعين بمطالب أحد عملاء المصرف الذين زعموا أنه في حالة صحية حرجة تستدعي الإستشفاء، علماً أنّ الشخص المعني كان قد غادر الفرع منذ الصباح ولم يكن له أي مطلب.

وفي ساعة متأخرة من الليل، وبعد تفاوض مضنٍ تولّاه المسؤولون الأمنيون بالتنسيق مع إدارة للمصرف التي كان همها الأساسي سلامة مدير الفرع المعرض للخطر، تم الإفراج عن هذا الأخير.

كما يهم إدارة المصرف أن تؤكد مجدداً حرصها الدائم على سلامة وأمن الزبائن والموظفين في المناطق كافة وعلى خدمة العملاء بما يتلاءم مع مقتضيات الظروف الراهنة."