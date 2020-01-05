بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي باستشهاد الفريق سليماني وكوكبة من رفاقه المقاومين

جهينة نيوز:

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم اليوم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس وكوكبة من رفاقه المقاومين من إيران والعراق الشقيق وذلك في مقر السفارة الإيرانية بدمشق.

وسجل الوزير عزام كلمة في سجل التعازي نقل فيها تعازي الرئيس الأسد والشعب السوري وأصدق مواساته إلى سماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وإلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وعوائل الشهداء.

وقال عزام في كلمته إن رحيل الشهيد الذي أنار منارة المقاومة والانتصار في كل مهمة قام بها هو عنوان ونبراس لجميع الشرفاء في هذه المنطقة وإن ذكره سيبقى راسخاً في ضمير الشعب السوري ورفاقه في الجيش العربي السوري الذين رافقهم في مقارعة الإرهاب وسيبقى اسمه نبراساً لشباب المقاومة من بعده وكابوساً للإرهاب وقوى الاستكبار العالمي وشعلة تهدي الشعوب المنادية بالدفاع عن سيادتها واستقلالها.

وفي تصريح للصحفيين أوضح الوزير عزام أن العدوان الأمريكي الغاشم الذي أدى إلى استشهاد الفريق سليماني على أرض العراق الشقيق انتهاك للقانون الدولي وضرب لكافة القواعد والأعراف الدبلوماسية.

وأكد الوزير عزام أن استشهاد الفريق سليماني ورفاقه خسارة كبيرة لكافة الشعوب المدافعة عن سيادة أراضيها.