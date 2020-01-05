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هذا ما قالته نانسي عجرم في أول تعليق بعد حادثة مقتل سارق منزلها
الأحد, 5 كانون الثاني 2020 الساعة 19:21 |
ثقافة وفن
,
أخبار الفنانيين
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