عبد المهدي: الذهاب إلى خيار إنهاء وجود القوات الأجنبية هو الأصح منطقيا

جهينة نيوز:

دعا رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، الى إنهاء التواجد الاجنبي في العراق لان ذلك سيصب في مصلحة البلاد.

وذكر عبد المهدي، في كلمته داخل البرلمان في الجلسة الخاصة بالتصويت على الغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وإخراج القوات الامريكية من العراق، إن "خروج القوات الامريكية من العراق سيكون من مصلحة العراق والولايات المتحدة، بغد التطورات الاخيرة خاصة، والسعي لابقاء علاقات صداقة بين الطرفين، ومن العراق من ان يكون ساحة لصراع او حرب".

وأضاف عبد المهدي، أن مجلس النواب أمام خيارين، بخصوص القوات الاميركية، الأول "انهاء تواجد القوات الاميركية باجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك، أو العودة الى مسودة قرار كان مطروحا امام مجلس النواب قبل مجيء الحكومة الحالية، ينص أن (شروط تواجد أي قوات اجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الامنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الارهابية تحت اشراف موافقة الحكومة العراقية سواء في حركة هذه القوات او استخدام الاجواء العراقية".

وتابع عبد المهدي، في كلمته داخل البرلمان، إن الثقة تراجعت بين الولايات المتحدة والعراق، لأن الاخير خارج العقوبات ضد ايران.

وذكر في كلمته بالجلسة الخاصة بالتصويت على الغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وإخراج القوات الامريكية من العراق، إن "خروج الولايات المتحدة في نيسان 2018 من الاتفاق النووي مع ايران، ازدادت حدة التوتر بين الطرفين، وفي تشرين الثاني 2018 اي بعد 10 ايام من تشكيل الحكومة العراقية، بدأت الحزمة الأولى من العقوبات على ايران".

وبين ، أن "الحكومة العراقية اعلنت انها ليست جزءا من منظومة العقوبات، كما انها ليست جزءا من اية منظومة معادية للولايات المتحدة او غيرها من دول صديقة"، مشيراً إلى أنه "بدأنا نشعر بتراجع الثقة بيننا وبين الطرف الاميركي مادمنا خارج منظومة العقوبات ضد ايران، ولا نوافقها على العديد من سياساتها داخل العراق".