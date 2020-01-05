إيران تحسم أمرها: الرد على اغتيال سليماني سيكون "عسكريا"

جهينة نيوز:

قال حسن دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إن رد بلاده على اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكريا بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، قال دهقان: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسعى أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأ الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع قائلا: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما قالة عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا على أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال