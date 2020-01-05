نصر الله: الشهيد سليماني حقق أمنيته وهدفه ‏بنيل الشهادة.. مشروع ترامب الحقيقي في العراق السيطرة على النفط

جهينة نيوز:

اكد السيد حسن نصر الله ان الشهيد قاسم سليماني حقق غاية أمانيه وهدفه ‏بنيل الشهادة.

وقال السيد نصر الله خلال الحفل التأبيني للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما "لم يحقق ترامب اي انجاز في الشأن الإيراني اذ لم تنفع عقوباته وحصاره ولا يدري ماذا يقول للاميركيين حول فشله.

وبين السيد نصرالله ان كل محاولة الضغط على لبنان لم تجد نفعا وكذلك الحرب في اليمن هناك عجز والقرار في الحرب هو أميركي بالأصل.

واوضح السيد نصرالله ان ترامب لا يعترف لا بدول ولا مؤسسات دولية ولا مجتمع دولي و مشروعه الحقيقي في العراق هو السيطرة على النفط ولا يريد دولة في العراق كي لا تمنعه من فعل ذلك.

واضاف السيد نصرالله أراد الأميركيون أن تستمر "داعش" لسنوات لكي يكون هناك حجة للبقاء في العراق حيث يعتبر ترامب أنه لا يوجد دولة في العراق ويريد أن يرسل قواته ويسيطر على حقول النفط وتصديره وبيعه للعالم.

ولفت السيد نصرالله الى ان الشعب العراقي واجه آلاف الانتحاريين وكان خلف هذه الجماعات الإرهابية ضباط قوات الاحتلال الأمريكي.

واشار السيد نصرالله الى فشل ترامب فيما عمله ضد فنزويلا وكوبا وكوريا الديمقراطية والصين وروسيا.

واوضح السيد نصرالله انه مع موسم الانتخابات أصبح ترامب معنيا بالذهاب نحو سياسة جديدة وبدأ حربا من نوع جديد.

يتبع...