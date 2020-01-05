صورة ترامب مع السيد المسيح دليل واضح على الحرب التي تريدها واشنطن؟

جهينة نيوز:

فيما يبدو أن الولايات المتحدة تريد صبغ حربها الإرهابية في المنطقة بصبغة أنها حرب أيديولوجيات ومعتقدات، وعلى نحو أدق حرب دينية، أعاد نشطاء أمريكيون معجبون بترامب على صفحات التواصل الاجتماعي نشر صورة للسيد المسيح وهو يحضن الرئيس الأمريكي في مكتبه بالبيت الأبيض. وقد برزت هذه الصورة وسبق تداولها في عيد الفصح من العام 2017 وأثارت حينها جدلاً واسعاً بالأوساط الأمريكية، حيث عمد هؤلاء إلى تعميمها اليوم ومن جديد كردّ على الصورة التي نشرها موقع المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، وتظهر الإمام الحسين يحضن قاسم سليماني بعد استشهاده في الغارة الأمريكية على مطار بغداد، قبل أيام.

واستغربت كثير من وسائل الإعلام التي نشرت الصورتين، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها، اختيار هذه اللحظة التي أعقبت جريمة اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم الشهداء، وذلك ما ينبئ بأن الولايات المتحدة ورئيسها يريدان تبرير الجريمة ويحاولان شدّ العصب "المسيحي" أمام الحشود المليونية من جميع المذاهب الإسلامية التي أدانت جريمة الاغتيال التي لن تمر دون رد أو انتقام إيراني قادم، فضلاً عن أن نشر صورة ترامب مع السيد المسيح في هذا التوقيت دليل واضح على الحرب التي تريدها وتسعى إليها واشنطن.