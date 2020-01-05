تصدير 3200 طن من تفاح السويداء إلى مصر والسودان

جهينة نيوز:

وصلت كميات التفاح المصدرة من محافظة السويداء إلى الأسواق الخارجية منذ بداية الموسم في تشرين الأول الماضي ولغاية تاريخه إلى نحو 3200 طن.

وذكر رئيس غرفة زراعة السويداء حاتم أبو راس في تصريح لسانا اليوم أن الكميات المصدرة كان أكثرها إلى مصر وكميات محدودة إلى السودان مشيراً إلى استمرار عمليات التصدير لنهاية شهر أيار مع الاستمرار بتسويقه في الأسواق المحلية.

ولفت أبو راس إلى مواصلة الغرفة منح شهادات منشأ للمصدرين لتصدير المحصول بما يخدم تسويقه مبيناً أن الشهادات الممنوحة لغاية تاريخه بلغت 146 شهادة.

ويعد التفاح المحصول الرئيسي في محافظة السويداء علماً أن إنتاجه للموسم 2019 بلغ نحو 21 ألفاً و259 طناً.