نيويورك تايمز: مسؤولون كبار بالبنتاغون صُدموا بعد إتخاذ ترامب قرار اغتيال سليماني

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز بأن المسؤولين العسكريين الأميركيين طرحوا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيار إغتيال اللواء قاسم سليماني ضمن عدد من الخيارات الأخرى، وذلك قبل أيام من الإغتيال.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين العسكريين الأميركيين إستبعدوا أن يوافق ترامب على خيار إغتيال سليماني، مشيرة إلى أن البنتاغون ومنذ هجمات 11 أيلول يقدم خيارات غير محرجة من أجل جعل الخيارات الأخرى تبدو أكثر معقولة.

وأضافت الصحيفة بأن ترامب كان قد رفض خيار إغتيال سليماني بتاريخ 28 كانون الأول الماضي، وفضّل شن ضربات جوية ضد (كتائب حزب الله العراق).

غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين بأن ترامب وافق على خيار إغتيال سليماني بعد ما شاهد على شاشات التلفزيون ما حدث في مجمع السفارة الأميركية في بغداد، ولفتت إلى أن المسؤولين الكبار في البنتاغون كانوا في حالة صدمة بعد إتخاذ ترامب هذا القرار.

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين كبار بأن ترامب اتخذ هذا القرار رغم خلافات داخل الإدارة الأميركية حول "معلومات إستخبارتية" حذرت من تهديدات للمصالح الأميركية في كل من سورية والعراق ولبنان.

ولفتت الصحيفة إلى كلام بعض المسؤولين الأميركيين الذين زعموا بأن سليماني كان يخطط لهجوم "وشيك" قد يؤدي إلى مقتل المئات، وذلك بعد إستكمال جولة له شملت سوريا ولبنان والعراق.

غير أن الصحيفة كشفت بأن بعض المسؤولين الأميركيين أعربوا عن شكوكهم، ونقلت عن أحد المسؤولين الأميركيين بأن المعلومات الإستخبارتية لم تشر إلى أي شيء غير عادي.

كما نقلت الصحيفة عن هذا المسؤول بأن المعلومات الإستخبارتية كانت ضعيفة وبأن "هجوم الجنرال سليماني" لم يكن وشيكاً.

كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين بأن وزير الخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس كانا من الاكثر حماسة "للرد" على إيران.

وشددت الصحيفة على أن اللواء سليماني كان قياديا عسكريا في حكومة ذات سيادة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بقتل قائد عسكري تابع لدولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية عندما أسقط الجيش الاميركي طائرة كانت تقل الاميرال الياباني إيسوروكو ياماموتو.

وأضافت الصحيفة أن ترامب كان يفكر بإستهداف سليماني منذ مجيئه للبيت الابيض، غير أنها أشارت إلى مخاوف المسؤولين العسكريين الأميركيين الكبار من ضربات إيرانية إنتقامية تستهدف القوات الأميركية في المنطقة.