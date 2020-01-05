العراق: إحالة قرار الغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا وإخراج قواتها إلى البرلمان

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، في تصريح ل "سبوتنيك" اليوم الأحد، إحالة قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج قواتها إلى البرلمان.

وأوضح خلف أن إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، بحاجة إلى قرار وطني، لكن الحكومة تصريف أعمال، لذلك أحالت الأمر إلى البرلمان لاستطلاع رأيه.

وأضاف خلف، أن البرلمان العراقي، سيعقد جلسته اليوم، وهو من سيقرر، بإعادة تقييم العلاقة مع التحالف الدولي، قائلا ً: "إن القرار لا يخص الحكومة وحدها، بل يخص جميع الجهات صاحبة القرار والبرلمان له قول الفصل".

من جهته أكد رئيس كتلة بيارق الخير، في البرلمان العراقي، النائب محمد الخالدي، في تصريح لسبوتنيك ايضا، أن مجلس النواب يعقد جلسته اليوم، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد الدولي، والذي راح ضحيته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة الماضية، 3 كانون الثاني، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.

واستشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية شهداء.