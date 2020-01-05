إصابة نانسي عجرم أثناء محاولة سرقة منزلها ومقتل السارق على يد زوجها

جهينة نيوز:

قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” اللبنانية أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى اشهار مسدسه في وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.وأفادت وسائل إعلام بأنَّ الشاب تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملاً معه مسدس تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه، بمجرد أن أشهر المسدس في وجوههم، ليتابع سيره إلى داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاولاته عرض المال عليه للمغادرة.

ورغم محاولات فادي ثني الشاب، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، لكن السارق تمسك برأيه، وعندها عاجل زوج نانسي السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله على الفور.

وبعد هذا كله قامت قوات الأمن بالتحقيق مع فادي الهاشم، ولكنها تعتبره أنه كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحاً بمسدس، ليتبين بعد التحقيق أن المسدس الذي يحمله الشاب مسدس “خلبي”.