بكلفة تجاوزت مليار ليرة.. دخول 58 منشأة حرفية وصناعية سوق العمل بالسويداء العام الماضي

جهينة نيوز:

دخلت 58 منشأة حرفية وصناعية إلى سوق العمل في محافظة السويداء خلال العام الماضي وذلك برأسمال بلغ نحو مليار و125 مليون ليرة.

وفي تصريح لسانا أشار مدير صناعة السويداء هيثم عامر إلى أن هذه المنشآت توفر أكثر من 130 فرصة عمل وتشمل مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية وتشكل إضافة إلى المنشآت القائمة بالعمل في مختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.

ولفت مدير الصناعة إلى وجود 30 مشروعا صناعيا حاليا قيد التنفيذ و5 مشروعات منفذة بشكل جزئي لحين استكمالها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة وذلك وفق قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 مشيرا إلى متابعة المديرية لواقع المنشآت بشكل دوري والعمل لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين.