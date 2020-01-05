بالصورة.. تمثال إبراهيموفيتش يتعرض للتخريب مجددا

الأحد, 5 كانون الثاني 2020 الساعة 12:10 | رياضة, كرة القدم

بالصورة.. تمثال إبراهيموفيتش يتعرض للتخريب مجددا

جهينة نيوز:

تعرض تمثال اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش في مسقط رأسه للتخريب مجددا وأزيل من مكانه إلى خارج باحة ملعب مالمو في السويد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مخربين قاموا باقتلاع أنف التمثال قبل فترة عيد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أعنف.

ولم يتبق بقاعدة التمثال سوى القدمين بينما سقطت بقية الجسد على السور المحيط بالتمثال. وكُتبت عبارة "ابتعد عن هنا" على الأرض بالقرب من التمثال.

وبدأ إبراهيموفيتش مشواره في مالمو قبل أن يخوض مسيرة زاخرة بالألقاب في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا.


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