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بالفيديو لقطة جوية لتشييع الجنرال قاسم سليماني ورفاقه في مدينة الاهواز جنوب ايران
الأحد, 5 كانون الثاني 2020 الساعة 11:12 |
سياسة
,
عالمي
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