بالفيديو لقطة جوية لتشييع الجنرال قاسم سليماني ورفاقه في مدينة الاهواز جنوب ايران

الأحد, 5 كانون الثاني 2020 الساعة 11:12 | سياسة, عالمي


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