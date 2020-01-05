حشود مليونية تشارك في مراسم تشييع الشهيد سليماني ورفاقه في الأهواز

جهينة نيوز:

يشارك ملايين الإيرانيين في مراسم تشييع جثامين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وخرجت الحشود في مدينة الأهواز وهي تردد الهتافات المنددة بالولايات المتحدة وجريمتها والمعبرة عن الحزن باستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما.

ومن المقرر أن تنقل جثامين الشهداء بعد مراسم التشييع في مدينة الأهواز إلى مدن مشهد وطهران وقم وكرمان لاستكمال المراسم قبل دفنهم في مثواهم الأخير وكان مئات الآلاف من العراقيين شاركوا في مراسم تشييع سليماني والمهندس ورفاقهما التي جرت في بغداد وكربلاء والنجف أمس.