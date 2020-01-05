اختراق موقع للحكومة الأمريكية ونشر صورة لضرب ترامب في وجهه بـ"قبضة إيرانية"

جهينة نيوز:

أعلن مخترقون زعموا أنهم إيرانيون، صباح اليوم الأحد، مسؤوليتهم عن اختراق موقع حكومي أمريكي رسمي.

ويُظهر موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية (FDLP) صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى ضربة في وجهة بقبضة إيرانية.

وكتب المخترقون في رسالة، نشرت على الموقع نفسه، عبارة "الموقع مخترق من قبل قراصنة مجموعة إيران سايبر سيكيوريتي"، وأضافوا "هذه ليست سوى جزء صغير من القدرات الإيرانية عبر الإنترنت".

ولم يتم تأكيد من يقف وراء الهجوم السيبراني وما إذا كانت البيانات الحكومية قد تم اختراقها أم لا، إذ لم يصدر حتى الآن تعليق فوري من الحكومة الأمريكية، كما لا يوجد ما يشير إلى أنه هجوم إلكتروني رسمي من قبل إيران.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من تحذير مسؤولين أمريكيين من هجمات الإلكترونية محتملة ردا على استشهاد قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعرق.