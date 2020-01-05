بيلوسي: الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر

جهينة نيوز:

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد إن الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة الرئيس ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر.

وقالت بيلوسي في بيان، نُشِرَ على موقعها الرسمي إن "اشعار البيت الأبيض للكونغرس بالغارة الجوية التي أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق، تثير تساؤلات حول توقيت القرار وطريقة تبريره".

في نفس السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف ترامب: "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".