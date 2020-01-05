التحالف الدولي: هجومان وقعا قرب قاعدتين تستضيفان قواتنا في بغداد

جهينة نيوز:

قال التحالف الدولي ضد "داعش" في وقت مبكر من صباح الأحد إن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مشيرا إلى أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.

وجاء في البيان: "يؤكد التحالف وقوع هجومين بالقرب من القواعد العراقية التي تتمركز فيها قواته. في الساعة 19.46 بتوقيت بغداد تعرضت المنطقة الدولية للقصف غير المباشر، والتي لم تصب منشآت التحالف ومن المحتمل أن تلحق الضرر بالمدنيين العراقيين".

وأشار البيان، إلى أنه: "في الساعة 19.50 انفجرت صواريخ قرب قاعدة "بلد" الجوية. ولم يصب أي من جنود التحالف في الـ4 من كانون الثاني. وقوات الأمن العراقية تحقق في تلك الحوادث".

وفي الوقت نفسه، نفى التحالف ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات بالقرب من الموصل.

وقال الكولونيل مايلز كاغينز في بيان "وقع هجومان بالصواريخ قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف في بغداد وبلد مساء الرابع من كانون الثاني ليصل إجمالي الهجمات خلال الشهرين الماضيين إلى 13".

في نفس السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف ترامب: "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتالت فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".