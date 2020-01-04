وزير خارجية الصين لظريف: السلوك الخطر للجيش الأمريكي ينتهك أبسط قواعد العلاقات الدولية

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت، إنه تحدث مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وقال له إن "الولايات المتحدة يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة".

وأضاف وانغ يي، أن بكين "تحث واشنطن على حل المسألة مع إيران عبر الحوار"، لافتا إلى أن بلاده "ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في الخليج الفارسي".

وقال الوزير الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني: "السلوك الخطر للجيش الأمريكي ينتهك أبسط قواعد العلاقات الدولية، وسيفاقم حالة التوتر والاضطراب في المنطقة".

وكان قائد قوات "القدس" التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما في هجوم جوي اميركي ارهابي حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.