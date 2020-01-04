العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء العدوان الأمريكي على مطار بغداد

جهينة نيوز:

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الحداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا اثر العدوان الأمريكي على مطار بغداد، لمدة ثلاثة أيام.

وقال مكتب عبد المهدي، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه بإعلان حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت".

و استشهد كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد قوة "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بعدوان جوية أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.