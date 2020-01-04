الرد الحاسم لإغتيال قاسم بقلم:أكرم اسماعيل نيوف

جهينة نيوز:

لاتزال أمريكا وقوى الإستكبار . رغم كل عتوهم وجبروتهم ووكالات إستخباراتهم وساستهم يخطئون التقدير ويقعون بنفس المحاذير .. من أوحى لهم ولمعتوههم ترامب أن إغتيال القائد الكبير والمجاهد المقاوم الحاج اللواء قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم رحمهم الله سيكون بداية هزيمة مشروع المقاومة .. كم إغتالت أياديكم العفنة من قادة وكانت في كل مرة تقدم المقاومة عبر الساحات قادات جدد وعظام يحملون إصراراً أكبر على المقاومة والتحدي .

المشهد أمام الجميع واضح حتى للشامتين القذرين من أبناء إسلامنا وجلدتنا واللذين برزت ألسنتهم القذرة من هنا وهناك فرحة مستبشرة أقول لهؤلاء ولأمريكا وإسرائيل ولكل عملائها الشامتين والمنتظرين ولكل المتلونين .. وأيضاً لكل جمهور المقاومة الشريف

من جاء بعد إغتيال السيد الموسوي رحمه الله إنه السيد حسن نصر الله حفظه الله ورعاه والكل شاهد ورأى النتائج . من جاء بعد إغتيال السيد حسين الحوثي رحمه الله .. إنه السيد بدر الدين الحوثي حفظه الله والكل يرى أفعال الحوثي ورجاله ..

نحن جمهور المقاومة الموت لنا عادة وغايتنا من الله الشهادة .. هكذا هي مدرسة الحسين عليه السلام تعلمنا منها أن القائد يربي قادة وأن المقاومة ولّادة تنتج على الدوام أجيالاً أكثر إصراراً وتحدياً للظلم والإستكبار . هذه الدماء الشريفة التي أريقت على ثرى العراق الطاهر تعانقت مع دم أبي الأحرار وآل بيت رسول الله لتجدد العهد والولاية ولتقول أن الدم كما إنتصر على السيف في كربلاء سينتصر مجدداً على السيف الظالم المستكبر هذه الدماء كانت تنتظر أن تراق على أرص فلسطين الغالية .. هذه الدماء التي هزمت إرهابكم ودواعشكم وبدأت تزعزع وجودكم الذي فعلتم مافعلتموه ببلداننا لترسيخه ولكنكم تتلمسون وترون إنهياره .. لذلك حاولتم إسعاد كل دواعشكم المختبئين تحت مسميات وألوان مختلفة . لقد أخطأتم بغبائكم المتجدد .. القادة لاتموت .. الفادة يولدون ولكن بأشكال وأسماء مختلفة ويحملون الرسالة وفكر من سبقوهم ..

نعم نحزن لرحيل قادتنا العظام ولكن لن ننساهم وسيكون الإنتقام لاكما تتصورون هكذا عودونا وهكذا ننتظر .

الرحمة للشهداء القادة في ليلة الجمعة الحزينة

عزاؤنا لكل مقاوم شريف .

الموت للقتلة . والمجد والإنتصار للمقاومة الشريفة . والله أكبر