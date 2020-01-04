حزب الله العراقي يعلن القوات الأميركية أهدافا ابتداءا من مساء الأحد

جهينة نيوز:

أعلنت كتائب حزب الله العراقي اليوم السبت، القوات الأمريكية أهدافاً عسكربة ابتداءاً من مساء الغد الأحد .

و قال قائد العمليات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي "على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم"

" و أن "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأميركية لمسافة لا تقل عن ألف متر بدءاً من مساء الأحد

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.