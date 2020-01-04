اربع سيناريوهات محتملة للرد الإيراني للثأر لاغتيال اللواء سليماني ورفيقه المهندس..بقلم عبد الباري عطوان

جهينة نيوز:

انتظار تنفيذ حكم الاعدام “اكثر ايلاما” من عملية التنفيذ نفسها، وهذه “القاعدة” تنطبق حاليا على الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب بعد ان اكدت القيادة الإيرانية بشكل حازم انها ستثأر لاغتيال رجلها القوي اللواء قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري، ورفيقه ابو مهدي المهندس، في غارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة بعد وصولهما وآخرين الى مطار بغداد قادمين من زيارة خاطفة لبيروت، دون ان تحدد متى وكيف.

السيد علي خامنئي، المرشد الإيراني الأعلى، حرص وفي سابقة هي الأولى من نوعها، على رئاسة اجتماع مجلس الامن القومي يوم امس، الذي انعقد لبحث جريمة الاغتيال هذه، وكيفية الرد عليها، وأعطى تعليمات واضحة بأن يكون هذا الرد عسكريا وقويا حتى يعلم العالم بأسره ان ايران تقول وتفعل، وتنتقم لرجالها حتى لو كان الخصم دولة عظمى مثل الولايات المتحدة.

ما يؤكد هذه الحقيقة ان الإدارة الامريكية أرسلت ثلاث رسائل الى القيادة الإيرانية تحاول فيها اقناعها، او حتى تهديدها، بعدم الرد، من بينها اثنتان حملهما السفير السويسري الذي ترعى دولته المصالح الامريكية، والثالثة حملها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الذي حط الرحال في طهران فجأة اليوم السبت، وأكدت المعلومات المسربة ان هذه القيادة رفضت فتح هذه الرسائل، وأكدت انها لا تقبل بالوساطات، فالقرار بالرد اتُخذ ولا تراجع عنه.