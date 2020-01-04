سقوط صواريخ على قاعدة امريكية وفي المنطقة الخضراء و صافرات انذار في السفارة الامريكية

السبت, 4 كانون الثاني 2020 الساعة 19:42 | سياسة, عربي

سقوط صواريخ على قاعدة امريكية وفي المنطقة الخضراء و صافرات انذار في السفارة الامريكية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر أمني عراقي من داخل قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات امريكية،اليوم السبت، باستهداف القاعدة بصاروخين.

و نقلت السومرية نيوز عن المصدر قوله، إن "صاروخين سقطا قرب البوابة الجنوبية لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين".

وأضاف انه "لم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر البشرية والمادية في القاعدة".

و في ذات السياق افادت وسائل اعلام عراقية عن قذيفتي هاون ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد, و ذكرت وسائل الاعلام ان السفارة الامريكية اطلقت صافرات الانذار.

و في سياق متصل ذكر مصدر امني عراقي، السبت، ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط بغداد.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا