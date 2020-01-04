سقوط صواريخ على قاعدة امريكية وفي المنطقة الخضراء و صافرات انذار في السفارة الامريكية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر أمني عراقي من داخل قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات امريكية،اليوم السبت، باستهداف القاعدة بصاروخين.

و نقلت السومرية نيوز عن المصدر قوله، إن "صاروخين سقطا قرب البوابة الجنوبية لقاعدة بلد الجوية جنوبي صلاح الدين".

وأضاف انه "لم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر البشرية والمادية في القاعدة".

و في ذات السياق افادت وسائل اعلام عراقية عن قذيفتي هاون ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد, و ذكرت وسائل الاعلام ان السفارة الامريكية اطلقت صافرات الانذار.

و في سياق متصل ذكر مصدر امني عراقي، السبت، ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بسقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط بغداد.