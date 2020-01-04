روسيا والصين تشجبان اغتيال سليماني

السبت, 4 كانون الثاني 2020 الساعة 19:36 | سياسة, عالمي

روسيا والصين تشجبان اغتيال سليماني

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي، رفضهما لاغتيال قائد قوات القدس الإيراني قاسم سليماني.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي، على رفض انتهاك ميثاق الأمم المتحدة في سياق الهجمات الصاروخية الأمريكية على بغداد، والتي استشهد بها قائد قوات "القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن "الوزيرين ركزا على الضربة الأخيرة للطيران الأمريكي على محيط مطار بغداد، والتي سقط فيها ضحايا".

ودعت الوزارة في بيانها، إلى التشديد على أهمية رفض استخدام القوة وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وضرورة احترام جميع الدول لسيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية.

تاس – وكالات


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا